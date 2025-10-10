Delegación de Guatemala vino a aprender sobre vida independiente con el Centro Morpho

El Centro Morpho en Pérez Zeledón, recibió a la delegación de la organización Personas con Discapacidad y Vida Independiente Padivi de Guatemala.

Ellos están por una semana recibiendo una serie de charlas, con el objetivo de conformarse como el primer Centro de Vida Independiente de este hermano país.

Durante una semana, hicieron varios recorridos por la ciudad y conocieron la forma de trabajar.

El grupo de Guatemala, tiene la intención de implementar el modelo de buenas prácticas de Morpho en su país.

Precisamente, el Centro Morpho, trabaja a nivel nacional e internacional, para promover la vida independiente.

De esta manera, el Centro Morpho en Pérez Zeledón, sigue siendo un modelo a seguir para diferentes países.