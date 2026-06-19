Con actividades artísticas cerraron la Semana de Orientación en la Escuela Daniel Flores de Pérez Zeledón

Con presentaciones artísticas y un compartir, así fue la actividad de cierre de la Semana de Orientación en la Escuela Daniel Flores Zavaleta, que actualmente funciona en las instalaciones de una iglesia debido a la construcción de la nueva infraestructura.

Los estudiantes se mostraron muy complacidos, tras disfrutar de un día diferente.

Se invitaron a los padres de familia, quienes destacaron este tipo de actividades.

En el centro educativo, han tenido actividades durante toda la semana.

En la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón, destacan que los centros educativos organicen una serie de actividades como esta.

Al igual que este centro educativo, en otras escuelas y colegios, hubo actividades para esta semana.