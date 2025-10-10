Demolerán estructura contiguo a la Catedral de la San Isidro de El General

Autoridades de la Diócesis de San Isidro tomaron la decisión de demoler el edificio que se encuentra contiguo a la Catedral, donde funcionaba un restaurante y analizan proyecto a realizar.

Estructura se encuentra en malas condiciones, con problemas con la instalación eléctrica, paredes y otros detalles.

Para poder usar la estructura, casi tenían que hacerla nueva.

Ya tramitan los permisos correspondientes en la Municipalidad, para hacer la demolición.

Lo que se hará en este espacio, aún no se tiene definido.

Se espera que próximas semanas, se lleve a cabo la demolición y que pronto se informe lo que se haría en este espacio.