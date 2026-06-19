Inauguran plazoleta en el Mercado Municipal, piden cuidar espacio y no robarse las plantas

De esta manera quedó inaugurada la plazoleta al costado noreste del Mercado Municipal y Terminal de buses en San Isidro de El General.

Esta plazoleta cuenta con 5 banquinas, se colocaron adoquines, dos pilas para consumo de agua potable, iluminarias, se sembraron árboles, se tienen tres accesos y hasta servicio de wifi.

Se tuvo una inversión de 99 millones de colones, que son parte de los recursos que se generan por alquileres en este mismo lugar.

Para la Asociación de Inquilinos, este es un espacio necesario.

Esta plazoleta estará abierta de lunes a sábado de seis de la mañana a cinco y media de la tarde, domingo de seis de la mañana a medio día.

En la Municipalidad, hacen un llamado a la población a cuidar este espacio y no robarse las plantas.

Un nuevo espacio en la ciudad de San Isidro de El General.