Organizan actividades en el Hospital Escalante Pradilla en el mes del adulto mayor

En el marco del mes del adulto mayor, el Equipo Interdisciplinario de Geriatría del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla realizó una serie de actividades especialmente dirigidas a esta población, orientadas a fortalecer su salud, bienestar y calidad de vida.

En la actividad, los adultos mayores manifestaron la importancia de ser tomados en cuenta en diferentes actividades.

El objetivo era que la población adulta mayor que se acercaba al centro médico se sumara.

El servicio de Geriatría, atiende a muchos adultos mayores y dentro del proceso, se brinda la atención domiciliaria.

Cabe indicar que durante este mes, habrá más actividades como: cuenta cuentos, manualidades, presentaciones de baile, teatro y un taller para cuidadores.