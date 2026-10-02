Cooperativas de Pérez Zeledón se reúnen con CONACOOP para analizar retos y propuestas del sector

Buscando un mayor acercamiento. Tras una iniciativa de la Unión de Cooperativas del Sur -UNCOOSUR- se llevó a cabo este viernes dos de octubre, el Directorio Ordinario Ampliado N.° 43-2026 del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP).

La actividad se realizó en el Centro de Capacitaciones Claudio Gamboa en San Isidro de El General.

Este encuentro permite conocer la labor que están realizando cooperativas estudiantiles, agrícolas, industriales, ahorro y crédito, entre otros sectores, así como escuchar sus propuestas y necesidades.

Para los representantes del CONACOOP, este tipo de acercamientos son muy importantes.

En la actividad, estuvieron representantes de diferentes cooperativas que existen en el cantón.

En esta actividad, también estuvo presente la diputada, María Isabel Camareno, quien ha ejercido puestos de liderazgo en el movimiento cooperativo del país.

Con esta actividad, UNCOOSUR, buscó un acercamiento con el CONACOOP.