Guerreros del Sur escalan posiciones tras victoria contra Herediano

Por
Johan Garcia G.
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La victoria del Municipal Pérez Zeledón contra Herediano de visita dos por tres en la jornada siete, dejaron a los generaleños de sétimos en la clasificación del apertura y a solo tres puntos de puestos de clasificación.

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