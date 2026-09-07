Guerreros del Sur escalan posiciones tras victoria contra Herediano

La victoria del Municipal Pérez Zeledón contra Herediano de visita dos por tres en la jornada siete, dejaron a los generaleños de sétimos en la clasificación del apertura y a solo tres puntos de puestos de clasificación.
La victoria del Municipal Pérez Zeledón contra Herediano de visita dos por tres en la jornada siete, dejaron a los generaleños de sétimos en la clasificación del apertura y a solo tres puntos de puestos de clasificación.
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