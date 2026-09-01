Estudiantes de Pérez Zeledón presentaron en Hong Kong resultados de proyecto sobre lenguaje de programación para niños

Joshua Elizondo y Yasmín Gamboa, estudiantes de Ingeniería de Información de la Universidad Nacional campus Pérez Zeledón, crearon un lenguaje de programación para niños y lo expusieron en la Universidad de Hong Kong, en el XXXIII Congreso Internacional sobre Aprendizaje, que se celebró del 8 al 10 de julio de 2026.

Para este viaje, se contó con el apoyo de la Universidad Nacional.

Como parte del proceso, hicieron pruebas con estudiantes de un centro educativo.

Este tipo de experiencias internacionales, las viven los estudiantes en diferentes países.

De esta manera, dos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional, mostraron los resultados de su proyecto en Hong Kong.