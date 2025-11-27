Doña Mariquita tiene 57 años de ser cocinera en la Escuela de Calle Mora, estudiantes y docentes destacan su compromiso

El 31 de diciembre de 2025, será el último día de trabajo de doña María Lourdes Gamboa Rodríguez, conocida con cariño como Mariquita, pues tomó la decisión de pensionarse tras trabajar de manera continúa 57 años como cocinera en la Escuela de Calle Mora en el distrito de Río Nuevo en Pérez Zeledón.

El próximo seis de diciembre, cumplirá 73 años de edad, por lo que tomó la decisión de disfrutar ya de su vejez.

Y es que ese amor se ve reflejado en cada plato que prepara y sirve a los estudiantes.

Ellos le demuestran en cada momento detalles y abrazos.

Y esta opinión también la comparten las personas que la conocen.

Ese cariño se lo haga doña Mariquita, quien ha vivido cada cambio en esta institución.

Doña Mariquita, labora en una escuela donde en este curso lectivo se atienden a 47 estudiantes.

Ahora, doña Mariquita, espera terminar lo que le resta del año.

Con abrazos y aplausos, así despedidos a doña Mariquita, en esta nueva etapa, que pronto comenzará.