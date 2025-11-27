1118 expedientes activos por violencia doméstica atienden en el Juzgado en este 2025

En el Juzgado de Violencia Doméstica y protección Cautelar de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, se tienen 1118 expedientes activos, por denuncias de violencia doméstica, principalmente interpuestas por mujeres, pero también se reportan casos de hombre.

La violencia doméstica es cualquier situación de maltrato físico, psicológico, sexual o patrimonial, en el que la persona que realiza el acto violento tiene o tuvo una relación de consanguinidad, afinidad o adopción con la persona agredida.

En el caso de la Fuerza Pública, los incidentes entran por medio del 911, solo en Pérez Zeledón, ya atendieron más de 900 casos.

Tanto el Juzgado de Violencia Doméstica y protección Cautelar de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón como la Fuerza Pública, forman parte de la Red de Violencia del cantón, que la conformación diferentes instituciones.

En Costa Rica, desde 1996, mediante la Ley Contra la Violencia Doméstica, se pueden solicitar medidas de protección que les garanticen la vida, la integridad y la dignidad.