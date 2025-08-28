Dos estudiantes del Científico de Pérez Zeledón esperan ir a Rusia a olimpiadas internacionales

Una gran oportunidad y usted puede ayudar a estos jóvenes a cumplir su sueño. Jimena Brenes Esquivel y Josué Alarcón Angulo, estudiantes de undécimo año del Colegio Científico de Pérez Zeledón, fueron seleccionados para representar a Costa Rica en dos olimpiadas a nivel internacional.

Se trata de la Olimpiada Mundial de Astronomía (OWAO), que será del 21 al 27 de setiembre y la Olimpiada Internacional de Cambio Climático y Problemas Ambientales (IOCE), que se llevará a cabo del 13 al 20 de setiembre, ambas en el territorio Federal de Sochi, en Rusia.

Jimena es vecina de Pérez Zeledón y Josué de Quepos, quienes se preparan para este gran reto.

Estas olimpiadas son encuentros de alto nivel donde participan estudiantes de todo el mundo, representa una plataforma para demostrar talento, intercambiar conocimiento y poner en alto el nombre de Costa Rica y de nuestra institución.

Sin embargo, para hacer posible su participación, es necesario cubrir diversos gastos relacionados con el viaje.

Por ello, solicitan el apoyo económico y así, permitir que estos jóvenes talentos puedan vivir esta experiencia única, llevando con ellos la bandera de Costa Rica.

Cualquier contribución, por pequeña que sea, marcará una gran diferencia.

Puede realizar sus donaciones por SINPE al 87625306, a nombre de Ana Lucrecia Esquivel Román, preferiblemente antes del 31 de agosto, 2025.