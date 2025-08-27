Organizan bingo en el CTP de General Viejo para mejorar la infraestructura que está en mal estado

Cielorrasos dañados, baños, cunetas y otras áreas en malas condiciones, por lo que, con el fin de mejorar un poco la infraestructura del Colegio Técnico Profesional de General Viejo de Pérez Zeledón, es que este sábado 30 de agosto, se tendrá un bingo.

El bingo será a partir de la una de la tarde.

El costo del bingo es de cinco mil colones y se tendrán muchos premios. Dinero en efectivo, electrodomésticos y órdenes de compra cortesía de patrocinadores.

Asimismo, desde las 10 de la mañana, se llevará a cabo una Feria de Emprendedores.

Así que este sábado, usted puede colaborar con el CTP de General Viejo y más si le gusta jugar bingo.