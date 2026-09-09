El ICODER convocó a juegos deportivos nacionales 2027  

El Consejo Nacional de Deporte y Recreación acordó convocar a todos los comités cantonales y concejos de distrito de deporte y recreación a participar en los XLIII Juegos Deportivos y Paradeportivos Nacionales Icoder 2027, cuya etapa final se celebrará del lunes 5 al sábado 17 de julio de 2027.

Los Juegos Nacionales 2027 contarán con 29 disciplinas oficiales: 23 convencionales y seis paradeportes, y las sedes de la Etapa Final estarán distribuidas en San José, Escazú, Santa Ana, Belén, Heredia, Santa Bárbara y Cartago.

En San José se llevarán a cabo las competencias de béisbol, tenis, tenis en silla de ruedas, patinaje, gimnasia artística, gimnasia rítmica, voleibol de playa, natación y paranatación (Parque Metropolitano La Sabana), taekwondo (Liceo de Costa Rica), balonmano (BN Arena) y tenis de mesa y paratenis de mesa (Escuela de San Sebastián).

Escazú será la sede de baloncesto (Villa Deportiva Ecológica), judo (Centro Cívico) y halterofilia y ajedrez (Liceo de Escazú); y Santa Ana albergará boxeo y karate do (Liceo de Santa Ana).

Belén tendrá fútbol y futsal (Proyecto Goal) y baloncesto en silla de ruedas y boccia (Liceo Experimental Bilingüe); en Santa Bárbara se celebrará el voleibol (Liceo de Santa Bárbara); en Heredia habrá atletismo y paratletismo (Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la UNA); y Cartago recibirá ciclismo de montaña, ciclismo de ruta y triatlón, este último en el Polideportivo.

El Consejo acordó también aprobar la postulación de deportes de exhibición en estas justas nacionales, para lo cual le indicó al Icoder iniciar de inmediato el proceso de convocatoria a las entidades interesadas estableciendo un mes plazo para presentar las postulaciones.