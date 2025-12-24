Rescates acuáticos y accidente con un pez aguja, atenciones de guardavidas Costa Ballena Lifeguards

Por medio de su página en Facebook, el equipo de Guardavidas Costa Ballena Lifeguards, reporta la atención de varias situaciones durante estos días en playas del Pacífico Sur, donde tienen presencia.

El 23 de diciembre a eso de las dos de la tarde, se dio un rescate acuático frente al sector conocido como El Coco.

Se trató de un hombre de 62 años de edad, de nacionalidad estadounidense. De acuerdo con el reporte, la persona ingresó al mar en la zona demarcada con bandera amarilla, utilizando un buggy, momento en el cual fue sorprendida por una corriente de resaca que lo arrastró aproximadamente 200 metros mar adentro.

Ante la situación, los guardavidas realizaron el rescate acuático. Al llegar al contacto, la víctima se encontraba pasiva, a flote y sin fuerzas suficientes para salir por sus propios medios de la corriente.

Se logró asegurar a la víctima, realizar la maniobra de extracción correspondiente y trasladarla de manera segura hasta la orilla, completando el rescate de forma exitosa.

Mientras que el pasado 20 de diciembre en Playa Hermosa de Osa, atendieron a un masculino, quien sufrió un accidente con un pez aguja.

De acuerdo con el reporte, esta persona tuvo muchísima suerte, ya que el aguijón pasó a tan solo 2 milímetros de la arteria carótida, lo que pudo haber tenido consecuencias fatales.

Ya salió de cirugía y se encuentra estable.

Cabe indicar que la lesión se encontraba muy cercana a la arteria carótida, por lo que no se intentó la extracción del objeto en el sitio, siguiendo estrictamente los protocolos de atención prehospitalaria.

Los guardavidas, agradecen a las personas quienes respetan las recomendaciones de seguridad que brindan en las playas donde se ubican y se capacitan constantemente, para dar la mejor atención.