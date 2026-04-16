Vecina muestra molestia por heces humanas que al parecer le dejan personas en situación de calle

Esto es lo que denuncia Yendry Garita, vecina de El Calvario en San Isidro de El General, quien se muestra molesta, pues afirma que en la acera fuera de su casa, prácticamente todos los días se encuentra con heces humanos, afectando su salud y las de sus hijas.

Su casa se ubica frente al Cementerio Municipal, muy cerda de REDISH, donde atienden a esta población.

Afirma que prácticamente todos los días, hay personas durmiendo en la acera frente a su casa y también en negocios cercanos, como se muestra en videos que compartió.

Sobre este tema, acudió a varias instituciones, sobre todo, porque afirma que tiene que estar limpiando y lavando constantemente las paredes y que eso le genera un gasto adicional, siendo madre soltera, sin embargo, la respuesta que recibe es nula por tratarse de personas en situación de calle.

Cabe indicar que, con respecto a esta queja, Tv Sur se comunicó con los responsables de REDISH, quienes indicaron que recibieron a la denunciante y en una ocasión, hasta se le entregaron productos de limpieza en una ocasión.