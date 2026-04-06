Eliminan el cobro para ingresar a la Finca Municipal de Pérez Zeledón

Esta fue la moción presentada por el alcalde, Emanuel Ceciliano, alcalde de Pérez Zeledón, que fue aprobada por ocho de los nueve regidores propietarios.

Con esta moción, se elimina el cobro de la tarifa de ingreso a la Finca Municipal, que se ubica en la comunidad de La Autora, con el objetivo de abrir este valioso espacio natural a toda la población.

De acuerdo con el jerarca, el costo de la entrada era de mil colones por persona y que lo que generaba por esto, es un monto mínimo.

Por lo que, todas las personas pueden disfrutar de espacio de forma gratuita, recorriendo sus senderos, conectándose con la naturaleza y compartiendo en un entorno lleno de vida, flora y fauna.

Esta decisión abre las puertas de la Finca Municipal como un espacio de encuentro, recreación y disfrute para toda la comunidad, fortaleciendo nuestro compromiso con el acceso a los espacios públicos y la convivencia con el ambiente.