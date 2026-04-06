Mujeres rurales avanzan en fortalecimiento productivo y empresarial tras encuentro en Pérez Zeledón

La delegación del Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4-S), encabezada por su director ejecutivo, Robin Almendares, realizó una visita institucional a la planta de procesamiento de la Asociación de Mujeres Activas del CoBAS (AMACOBAS) en Pérez Zeledón, donde se evidenciaron importantes avances en el fortalecimiento de la agroindustria rural comunitaria liderada por mujeres.

La actividad se desarrolló en la planta ubicada en Santa Elena, donde integrantes de la Junta Directiva de AMACOBAS, recibieron a la delegación visitante y presentaron el funcionamiento de la infraestructura productiva.

Este espacio fue financiado mediante el Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica (PAICC), con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas y empresariales en comunidades rurales.

La planta, se ha consolidado como un punto estratégico para el desarrollo de iniciativas productivas lideradas por mujeres provenientes de comunidades del Corredor Biológico Alexander Skutch.

Durante la jornada, la delegación conoció de primera mano los avances organizativos, productivos y empresariales impulsados por AMACOBAS, organización que articula el trabajo de mujeres rurales promoviendo la producción sostenible, el emprendimiento y el fortalecimiento de capacidades técnicas.

Uno de los momentos más relevantes fue el recorrido por la planta, donde se destacó el uso innovador de la infraestructura.

Las mujeres han logrado diversificar la transformación de productos agrícolas provenientes de sus fincas, incorporando procesos de valor agregado como la elaboración de cápsulas a partir de materias primas naturales.

Este avance implica el cumplimiento de estándares de calidad, trazabilidad y registro sanitario, elementos para acceder a mercados formales.

Asimismo, se resaltó la producción de harinas libres de gluten, una alternativa con alto potencial en mercados diferenciados que demandan productos saludables e inclusivos.

Estas iniciativas permiten ampliar la oferta productiva de AMACOBAS y fortalecer su posicionamiento comercial.

Con el acompañamiento de ACICAFOC, se han impulsado diversos proyectos orientados a la adquisición de maquinaria, mejora de infraestructura e implementación de iniciativas ambientales y productivas.

En el ámbito empresarial, AMACOBAS avanza en su proceso de consolidación mediante la implementación de un plan de negocios y un plan de desarrollo que orientan su crecimiento. También trabaja en la formalización de productos a través de registros sanitarios, etiquetado y construcción de marca.

A este proceso se suma el fortalecimiento de capacidades en comercio digital, códigos QR y códigos de barras, en coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), lo que permitirá ampliar sus canales de comercialización.

Actualmente, la organización comercializa sus productos principalmente de forma directa; sin embargo, proyecta incursionar en mercados especializados, productos orgánicos y oportunidades de exportación.

Alberto Chinchilla, director Ejecutivo de ACICAFOC, manifestó su satisfacción al evidenciar el uso efectivo de la infraestructura y del equipo productivo por parte de AMACOBAS, los cuales fueron construidos y adquiridos con el respaldo del Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica (PAICC), financiado por el Ministerio de Cooperación Alemana a través del banco KfW y coordinado regionalmente por ACICAFOC.

Esta experiencia evidencia cómo el trabajo articulado entre organizaciones comunitarias, cooperación internacional e instituciones técnicas puede generar impactos significativos en los territorios rurales.

Con este tipo de iniciativas, se reafirma el papel protagónico de las mujeres en el desarrollo rural y el potencial de la agroindustria comunitaria como motor de transformación económica y social en Centroamérica.