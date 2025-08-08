Municipalidad de Pérez Zeledón reporta nivel intermedio en la gestión de servicios municipales 2025

La Contraloría General de la República, emitió el Índice de Gestión de Servicios Municipales 2025 (IGSM 2025), de los 84 gobiernos locales del país.

En el caso de Pérez Zeledón, reporta un nivel intermedio, en la gestión de los servicios que ofrece a la ciudadanía.

Esto significa que la municipalidad está aplicando una parte significativa de las prácticas e indicadores valorados por la CGR, pero aún no ha alcanzado los niveles más altos de eficiencia y calidad en la prestación de servicios.

En el comparativo del nivel de madurez, en el año 2023 estaba en el nivel básico y logra subir al intermedio en este 2025.

En el análisis de los servicios básicos, se encuentra en un nivel avanzado en el servicio de recolección, depósito y tratamiento de los residuos. También, en los servicios sociales y complementarios.

Mientras que, en un nivel intermedio, lo que son servicios deportivos, educativos y culturales; además de servicios de urbanismos donde se analizan los plazos de entrega de los permisos de construcción. A esto se suma la red vial cantonal.

Y en el nivel básico, se encuentra los servicios de aseo de vías y alcantarillado pluvial.

El Índice de Gestión de Servicios Municipales 2025, refleja cómo las municipalidades organizan y operan los servicios que brindan a la población, que son cruciales porque impulsan el desarrollo comunal y aseguran que se cubran necesidades indispensables para el bienestar diario de las personas.

El estado actual revela que las municipalidades tienen una gestión aún frágil, esto se traduce en servicios que no siempre cumplen estándares mínimos de calidad o continuidad.