En el Hospital Escalante Pradilla hacen un llamado a la voluntad de donar órganos

Con un stand informativo, en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, hacen un llamado a la población para manifestar en vida su voluntad de donar órganos. Este acto altruista salva vidas y es vital para quienes esperan un trasplante.

La donación de órganos y tejidos es un acto voluntario y altruista en el que una persona decide ceder uno o más de sus órganos o tejidos a otra que los necesite para salvar su vida o mejorar su calidad de vida.

La donación de órganos es un acto de amor que le puede devolver la esperanza a muchas personas.

Si una persona está interesada en ser donadora, que debe hacer.

En la mayoría de los casos, la donación ocurre después de la muerte del donante. Sin embargo, también es posible donar en vida algunos órganos, como un riñón o una parte del hígado, así como tejidos como la médula ósea o sangre del cordón umbilical.

Decidir ser donante es un legado de vida. Informarse, tomar una decisión consciente y compartirla con los seres queridos puede marcar la diferencia para quienes esperan una oportunidad para seguir viviendo.