Cámara de Comercio de Chiriquí inició misión comercial en Pérez Zeledón con miras a la Rueda de Negocios 2026

Los días 26 y 27 de agosto en la sede Federal Mall, David en Panamá, se llevará a cabo la Rueda de Negocios 2026 de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí CAMCHI.

Este año, la organización tomó la decisión de realizar una misión comercial, con el fin de invitar a diferentes empresarios en Costa Rica, para que sean partícipes.

Esta gira inició con una actividad en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de Pérez Zeledón, donde se presentaron todos los detalles de la actividad.

La Rueda de Negocios es una actividad empresarial que cada año reúne a compradores y vendedores nacionales e Internacionales en la provincia de Chiriquí, ofreciéndoles la oportunidad de promover sus productos/servicio.

En el caso del cantón, ya se tienen más de 13 años de relación comercial.

Durante esta gira, se realizó una jornada exclusiva de networking multisectorial con líderes de alto nivel, con el fin de conectar con mercados clave en Panamá.

La intención es que exploren tendencias en inversión, tecnología, agroindustria, turismo, logística y construcción.

De esta manera, se fomenten las relaciones, ya que en la Rueda de Negocios, se puede participar en la promoción comercial y capacitaciones, exhibiciones, negociaciones, expo educativa y bazar market Chirriquí.

A esto se suma esta otra actividad ferial, ofreciendo exhibiciones agropecuarias, comerciales, industriales, culturales y artesanales.

Se trata de la Feria Internacional de David de 2027 se llevará a cabo del 11 al 21 de marzo en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, Panamá.

De esta manera, la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo inició la Misión Comercial: Costa Rica 2026.