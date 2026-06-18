Ministerio de Salud confirma brote de enfermedad gastrointestinal que afectó a educadores en Pérez Zeledón

El Ministerio de Salud, por medio de su oficina de prensa, confirmó que se investigó un brote de enfermedad gastrointestinal reportado durante una actividad en Pérez Zeledón.

Hace un mes, en mayo de este 2026, educadores de diferentes centros educativos de la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, participaron en una actividad sindical y posteriormente, comenzaron a presentar problemas de salud.

Tras una consulta hecha por Tv Sur, un mes después, para conocer qué pasó, la oficina de prensa del ente rector de Salud, nos indicó lo siguiente:

“Ministerio de Salud investigó un brote de enfermedad gastrointestinal reportado durante una actividad en Pérez Zeledón.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la situación, se activaron las acciones de vigilancia epidemiológica correspondientes para determinar el alcance del evento y dar seguimiento a los casos reportados.

La investigación permitió confirmar la ocurrencia de un brote de enfermedad gastrointestinal, sin que se reportaran complicaciones de gravedad asociadas a los casos identificados,” indica la respuesta a nuestro medio.

Consultamos, además, mayores detalles de qué fue lo que generó este brote, sin embargo, sobre esta consulta, aún no recibimos respuesta.

Cabe indicar que según un reporte que publicamos el 21 de mayo anterior, el 20% de los centros educativos que forman parte de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón reportaron 230 docentes afectados por una aparente intoxicación alimentaria tras participar en una actividad sindical.

Tras esto, el Servicio de Emergencias del Hospital Escalante Pradilla tuvo una alta atención de pacientes por gastroenteritis y se tuvieron que suspenden lecciones en varios centros educativos debido a esta situación.