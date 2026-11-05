En Rey Curré fortalecen la gestión administrativa y la gobernanza de sus organizaciones

Un total de 20 representantes de diferentes organizaciones del Territorio Indígena de Rey Curré concluyeron un proceso de capacitación enfocado en fortalecer sus capacidades institucionales, administrativas y de gobernanza territorial.

Los talleres iniciaron en agosto y finalizaron a finales de octubre, abordando tres ejes principales: Gobernanza y Derecho Indígena, Gestión y Administración de Organizaciones, y Gestión de Proyectos Socioproductivos y Culturales.

Esta iniciativa se desarrolló mediante el proyecto “Apoyo al Manejo Forestal Sostenible”, financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo y ejecutado por LuxDev, la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo, como parte de sus esfuerzos de colaboración con este territorio indígena.

La capacitación buscó brindar herramientas y conocimientos a los participantes para mejorar la gestión de sus organizaciones y fortalecer los procesos de toma de decisiones y gobernanza dentro del territorio.

Como parte del cierre del proceso, los participantes recibieron sus certificados el domingo 25 de octubre de 2026, otorgados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede académica en Costa Rica.

Desde la Asociación de Desarrollo Indígena de Curré agradecieron el respaldo del Gran Ducado de Luxemburgo y de LuxDev, destacando la importancia de estos espacios de formación para el desarrollo organizativo y el bienestar de las comunidades del territorio.