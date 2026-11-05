Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón tendrá más de 25 actividades entre noviembre y diciembre de 2026

La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón, de la Universidad Nacional (UNA), prepara una variada agenda de actividades para los meses de noviembre y diciembre, como parte del cierre del segundo semestre del 2026.

La programación incluye recitales de diferentes instrumentos, presentaciones de estudiantes y los tradicionales conciertos de fin de año y Navidad, espacios en los que el público podrá disfrutar del talento, esfuerzo y preparación musical de los alumnos.

Entre las actividades programadas destacan las siguientes:

Noviembre

Viernes 6: Recital de Banda Inicial, a las 6:00 p. m.

Sábado 7: Recital de Ukebajos, a las 4:00 p. m.; Contrabajos, a las 5:30 p. m.; y Bajos eléctricos, a las 7:00 p. m.

Martes 10: Recital de Piano, a las 5:00 p. m., y recital de Trompeta, Trombón, Corno y Tuba, a las 7:00 p. m.

Miércoles 11: Recital de Saxofón, a las 5:00 p. m.

Viernes 13: Recital de Cello, a las 6:30 p. m.

Lunes 16: Recital de Violines/Violas, a las 5:00 p. m., y recital de Percusión, a las 7:30 p. m.

Miércoles 18: Recital de Violines/Violas, a las 4:30 p. m.

Jueves 19: Recitales de Violines/Violas, a las 5:00 p. m. y 7:00 p. m.

Viernes 20: Recital de Piano, a las 4:30 p. m.

Sábado 21: Recital de Flauta Traversa y Oboe, a las 4:00 p. m., y recital de Clarinetes, a las 6:30 p. m.

Viernes 27: Concierto I de Fin de Año, a las 6:30 p. m., en el Teatro BMS.

Sábado 28: Concierto II de Fin de Año, a las 6:30 p. m., en el Teatro BMS.

Lunes 30: Recital de cambio de nivel de Oboe, a las 5:00 p. m.

Diciembre

Miércoles 2: Pruebas de aptitud para admisión, a partir de las 4:00 p. m., con cita previa.

Jueves 3: Pruebas de aptitud para admisión, a partir de las 4:00 p. m., con cita previa. Además, recital de cambio de nivel de Percusión, a las 4:00 p. m.

Domingo 6: Concierto de Navidad, a las 6:00 p. m., en el Centro Victoria.

Martes 8: Recital de cambio de nivel de Violines, a las 5:00 p. m., y recital de graduación de Violín, a las 6:30 p. m.

LAURA MESÉN, Directora Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón

La mayoría de las presentaciones se realizarán en las instalaciones de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón, ubicada 200 metros al sur del INA, en Daniel Flores. Las excepciones son los conciertos de fin de año y Navidad, que tendrán lugar en los recintos indicados.

La institución también informó que las pruebas de aptitud para admisión se realizarán los días 30 de noviembre, 2 y 3 de diciembre, a partir de las 4:00 p. m., con cita previa.

La Escuela de Música Sinfónica invita a toda la comunidad a participar de esta programación y apoyar el talento de sus estudiantes.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todo público.