Refugios propios, el arte de habitar mis emociones fue el taller brindado en el Centro Morpho

En las instalaciones del Centro Morpho en barrio Los Ángeles de Daniel Flores en Pérez Zeledón, la actividad denominada: refugios propios, el arte de habitar mis emociones.

La actividad fue parte de la agenda que tiene el CONAPDIS en la Zona Sur, previo a la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que será el 29 de mayo.

Como parte del taller, hubo un espacio para el arte.

Los participantes agradecieron esta actividad.

La intención con la actividad es abordar la salud mental desde diferentes áreas.

En el Centro Morpho, siguen organizando capacitaciones.