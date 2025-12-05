Realizan limpieza de las islas entre San Isidro de El General y Palmares

Mucha es la maleza y suciedad que hay en las islas que se ubican en el tramo de ampliación entre San Isidro de El General y Palmares de Daniel Flores.

Por esa razón, es que el Consejo Nacional de Viabilidad, hizo una contratación para la limpieza de las mismas.

Esta misma semana, comenzaron a trabajar y ya se aprecian varias islas limpias, quedando pendiente otras.

Con estos trabajos de limpieza, se genera una mejor visibilidad para los conductores y a la vez, le da mayor embellecimiento al tramo.