Encuentro de Identidad Generaleña será el cuatro de diciembre

La dirección regional de Educación de Pérez Zeledón, tendrá el décimo primer Encuentro Cultural y Artístico Identidad Generaleña.

La actividad será el cuatro de diciembre en el gimnasio del Liceo Fernando Volio de Palmares a partir de las 12 medio día.

Esta es una manera de rescatar la identidad del cantón y es única de esta regional educativa, donde los educadores, muestran las tradiciones y costumbres.

La intención que los docentes participen y también, se cuenta con el relato de la historia del cantón.

En la actividad, esperan que participen todos los educadores que puedan.

Una actividad que estará llena de arte e identidad.