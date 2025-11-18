Realizarán cierres intermitentes por la construcción del puente en La Palma, comienzan el 20 de noviembre

Johan Garcia G.
Cierres breves de 15 minutos, como máximo, de forma intermitente, serán necesarios a partir de este 20 de noviembre en La Palma de Pérez Zeledón, como parte del proceso constructivo del nuevo puente sobre el río Pacuar.

