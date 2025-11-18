Realizarán cierres intermitentes por la construcción del puente en La Palma, comienzan el 20 de noviembre

Cierres breves de 15 minutos, como máximo, de forma intermitente, serán necesarios a partir de este 20 de noviembre en La Palma de Pérez Zeledón, como parte del proceso constructivo del nuevo puente sobre el río Pacuar.
