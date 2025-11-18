Municipalidad de Pérez Zeledón recoge por primera vez desechos en los 12 distritos

El primero de octubre de este 2025, la Municipalidad de Pérez Zeledón, amplió a más comunidades el servicio de recolección de residuos, ofreciendo el servicio a los 12 distritos que tiene el cantón.

Por medio del Sub Proceso de Gestión y Ambiental, se trabaja de lleno en este tema, aunque la cobertura no es de un 100 por ciento, se trabaja en diferentes sectores y la intención es cada vez ampliar más.

Por el momento, sí se da cobertura a todas las cabeceras de los distritos.

Esto es parte de un trabajo que se ha venido gestando desde hace cuatro años, ya que anteriormente, solo se daba el servicio de recolección en los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores.

Y poco a poco, se han estado incorporando más comunidades, en las cuales, se brinda el servicio por medio de una empresa contratada.

En las comunidades rurales, no se brinda el servicio de recolección de residuos orgánicos, pero sí de basura y reciclaje.

La cantidad de residuos que se están generando en este momento, todavía no se tiene, ya que están incorporando nuevas comunidades.

En la Municipalidad, siguen trabajando de lleno para cada vez, aumentar más la cobertura en las comunidades.