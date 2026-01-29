Proyecto de protección contra incendios del Hospital Escalante Pradilla es parte del portafolio de la CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social, dio a conocer que varios hospitales del país, tendrán un proyecto integral de protección contra incendios, entre ellos, el Escalante Pradilla en Pérez Zeledón.

El mismo se encuentra en el portafolio, en el grupo de proyectos en maduración y tendría una inversión 1.5 millones de dólares.

Incluye la instalación de un sistema de rociadores automáticos, un sistema de detección y alarma contra incendios y la compartimentación con paredes, cielos y puertas corta fuego de las zonas más sensibles del hospital.

Con ello, se pretende garantizar el máximo grado de seguridad para los pacientes, usuarios y personal que diariamente laboran, visitan o transitan por las instalaciones de este establecimiento de salud, así como proteger la infraestructura contra posibles daños en caso de incendio.

El proyecto, fue aprobado en Junta Directiva de la institución, en cumplimiento con la normativa vigente de acuerdo con el Reglamento Técnico General sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios, vigente desde el año 2005.

Cabe indicar que en el 2023, con el fin de proteger el edificio, se colocaron dispositivos periféricos de detección y alarma contra incendios de la planta principal, los cuales son detectores, estaciones manuales luces estriboscopicas y monitoreo del sistema fijo contra incendio.