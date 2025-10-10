Escuela Saturnino Cedeño de Puerto Jiménez y Escuela Del Valle son campeones en baloncesto 3X3 categoría B

En el gimnasio del Polideportivo en San Isidro de El General, se llevó a cabo la final interregional de baloncesto 3×3, categoría B, tanto en femenino como en masculino.

Se tuvo la participación de los centros educativos ganadores de las regionales de Educación de Pérez Zeledón, Coto y Grande de Térraba.

Los ganadores y que clasificaron a la final nacional, son en masculino la Escuela Saturnino Cedeño de Puerto Jiménez y en femenino, la Escuela Del Valle.

Los estudiantes de los diferentes centros educativos mostraron mucha complacencia.

Esto es parte del proceso de eliminatorias de los Juegos Estudiantiles.