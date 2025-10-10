Universitarios llevan juegos y actividades recreativas al parque en el Día Mundial de la Salud Mental

El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada año el 10 de octubre, es una oportunidad global para crear conciencia, mejorar la comprensión y fomentar la acción sobre problemas de salud mental en todo el mundo.

Por esa razón, estudiantes de la Universidad Nacional, campus Pérez Zeledón, estuvieron este viernes en el parque de San Isidro de El General, con el fin de compartir diferentes juegos y actividades recreativas con todas las personas quienes pasaban por el lugar.

Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vida Estudiantil.

Con esta actividad, se busca crear conciencia sobre los problemas de salud mental y que se necesitan estos espacios para liberar el estrés.