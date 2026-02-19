Estas son las primeras disposiciones para el inicio del curso lectivo 2026

La dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón ya recibió una circular con las actualizaciones mínimas para la actualización de la normativa interna de los diferentes centros educativos, con algunos de los cambios que se esperan aplicar.

Marcela Valverde, directora regional, explicó que tuvieron una sesión de trabajo con el de dar lectura detallada los temas específicos, que se indican en el documento como son: el uniforme, accesorios, maquillaje, cabello y la conducta.

Asimismo, la revisión de los bultos, que se tendrá que realizar.

En esta circular no viene el tema de arrastre y adelantamiento, que quedaría eliminado, el cual estará incluido en el Reglamento de Evaluación y de Conducta, que se espera pronto su publicación.

También, el tema del uso del celular no venía incluido en la circular que recibieron, por lo que esperan también las consideraciones al respecto.

Sobre los tatuajes, es un tema que se tiene que abordar correctamente, con un documento que tendrá que firmar el padre o madre de familia o encargado, donde registrará si su hijo tiene o no un tatuaje en lugares visibles.

Con las primeras orientaciones que dieron, buscan que se empiece a actualizar la normativa interna de cada centro educativo, en las reuniones de docentes de primaria o del consejo de profesores en el caso de secundaria.

De esta manera, todos los cambios que anunciaron las autoridades del MEP, se van a ir implementando.