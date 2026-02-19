Policía de Tránsito reforzará presencia en varios sectores de Pérez Zeledón por el retorno a clases 

Por
Johan Garcia G.
-
0
24

Un aumento significativo de vehículos durante horas de la mañana, al medio día y finalizando la tarde, es lo que se espera para el lunes 23 de febrero por el retorno de miles de estudiantes a las aulas.

