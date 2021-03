Este 2021 tampoco habrá Festival Luces del Valle

Pérez Zeledón. Por medio de la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Zeledón, se confirmó que este año 2021 tampoco habrá Festival Luces del Valle.

Precisan que en el 2020, no fue fácil convivir con la difícil situación por la pandemia por Covid 19 y en este nuevo año, no es la excepción, pues la población no se puede relajar, debido a los casos positivos que hay en el cantón.

Agregan que el cantón ha tenido muchas pérdidas económicas y que lo más doloroso aún es que muchas familias han perdido seres queridos por este virus.

Finalmente, manifiestan su solidaridad con la población.

Recordemos que en el 2020, esta actividad de entretenimiento no se llevó a cabo.