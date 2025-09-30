Este sábado será el concierto «Chirripó hecho canción»

Esto es parte de lo que usted podrá escuchar en el concierto Chirripó hecho canción».

La actividad es el marco del 50 Aniversario del Parque Nacional Chirripó.

Es organizada por el Área de Conservación La Amistad Pacífico este sábado cuatro de octubre a partir de las cinco de la tarde.

Es concierto gratuito en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

El concierto es de una hora, donde las personas podrán escuchar canciones relacionadas con el Parque Nacional.

Las personas quienes deseen asistir, pueden llenar el formulario correspondiente.

Una actividad más como parte de la celebración de las cinco décadas del Parque Nacional Chirripó.