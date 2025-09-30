70 menores son atendidos en Cen Cinai en barrio Cooperativa tras 4 meses que lo asumieron

Ya pasaron cuatro meses y el cupo está lleno. El dos de junio de este 2025, la Dirección Nacional CEN-CINAI asumió lo que anteriormente era conocido como el CECUDI de barrio Cooperativa en San Isidro de El General.

En este momento, el cupo se encuentra lleno, atienden a unos 70 menores desde los tres meses hasta los 12 años de edad.

En este lugar se van acomodando poco a poco. El horario de atención es de lunes a viernes de seis y media de la mañana a siete de la noche.

Aunado a este espacio, también asumieron lo que era el Cecudi de barrio Rosa Iris el pasado 23 de junio, que ahora también es Cen Cinai, trabajan de seis y media de la mañana a 10 de la noche.

En el Cen Cinai, se encuentran trabajando en diferentes estrategias, para motivar a los niños y niñas.

En Pérez Zeledón hay 39 Cen Cinai.