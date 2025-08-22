Estudiante de la UNA Pérez Zeledón recibe reconocimiento al mérito en área artística

Durante agosto, las distintas sedes de la Universidad Nacional, así como las facultades, centros y secciones rindieron homenaje a los más de 200 estudiantes que se destacan en diversas áreas, incluida los mejores promedios en programas de grado y posgrado.

Entre ellos, destacada Teylor Joseth Arguedas Durán, quien estudia Bachillerato en Gestión Empresarial del Turismo Sostenible en el Campus Pérez Zeledón y recibe el mérito estudiantil en el área artística.

Teylor, tiene 22 años, oriundo del distrito de San Pedro.

Logró integrarse a agrupaciones artísticas representativas gracias a su formación autodidacta y su compromiso con la música y el teatro.

Su historia ocurre en un contexto rural donde las artes son poco valoradas como opción de vida, lo que vuelve su recorrido aún más significativo.

Actualmente participa activamente en el grupo musical universitario Euphonia, la Banda de Marcha Brunca de la Asociación Brunca de Arte y Cultura (ABRAC) y el ensamble folclórico Legado, y ha sido parte del grupo de teatro Esferas.

A los 8 años recibió su primera flauta dulce y años después, con recursos propios adquirió un violín, instrumento con el que comenzó a formarse a través de libros escolares y videos en línea. Con el tiempo, incorporó también la flauta traversa y el clarinete, desarrollando sus habilidades sin una educación formal en música. “YouTube fue mi primera academia”, asegura Teylor, quien aprendió a leer partituras y practicar técnicas de digitación por su cuenta.

Durante su paso por la universidad, enfrentó el miedo escénico al integrarse al grupo de teatro del campus, donde participó en varias obras con papeles destacados.

En 2022, tras conocer a la directora de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón, se motivó a explorar los instrumentos de viento y encontró en la flauta traversa un nuevo camino de exploración artística.

A inicios de 2024, realizó una audición en la Banda de Marcha Brunca y fue aceptado. Este logro lo impulsó a audicionar nuevamente para el grupo representativo de música de la UNA, donde fue admitido.