Estudiantes de colegios en Pérez Zeledón exponen formas de atender violencia y bullying durante Consejo Participativo

Aura y Erick, fueron dos de los estudiantes quienes expusieron casos y propuestas para atender la violencia y el bullying en los centros educativos.

Este miércoles 10 de setiembre, fue el Consejo de Participación Comunal de la Dirección Regional del MEP en Pérez Zeledón, donde se le quiso dar voz a los alumnos.

De ahí que este año, la actividad se denominó: estudiantes fomentando la paz en los centros educativos.

Hubo representación del Liceo Sinaí, Liceo Unesco, Liceo San Pedro, Liceo San Francisco, Liceo Las Esperanzas y el CTP San Isidro.

Asimismo, representantes de diferentes instituciones.

Esta actividad se lleva a cabo cada año.