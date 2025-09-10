Sala Constitucional ordena buscar lugar adecuado en accesibilidad y seguridad para usuarios de buses de rutas urbanas

La Sala Constitucional declara parcialmente con lugar el recurso presentado por un usuario del servicio de transporte público en Pérez Zeledón y ordena al director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, coordinar y disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de ocho días, determine un lugar como parada de buses de la Ruta N°140.

Esto, en sustitución de la parada que estaba ubicaba en la terminal municipal de San Isidro de El General, la cual deberá reunir condiciones de accesibilidad y seguridad.

El recurso fue presentado por un vecino de Villa Ligia de apellido Murillo, quien tiene discapacidad y expuso que históricamente, los autobuses del transporte público operaban desde la terminal de buses, con condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad y protección para todas las personas usuarias, incluyendo personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Sin embargo, por una deuda que tiene la empresa con la Municipalidad, no puede hacer uso del espacio, hasta que cancele el monto correspondiente.

El usuario, dijo, además, que las nuevas paradas se encuentran en lugares peligrosos y sin condiciones mínimas de accesibilidad ni seguridad, tales como aceras inadecuadas, falta de techos, sillas, rampas o señalización clara.

Indica que eso representada un riesgo constante para quienes tienen movilidad reducida.

Acusa que no se informó a la población usuaria de forma adecuada y formal sobre ese cambio, ni se les brindó la oportunidad de manifestarse, siendo una decisión unilateral y que los afecta de manera directa y negativa.

Precisamente, durante la sesión del martes nueve de setiembre, en su informe de labores, el alcalde, Emanuel Ceciliano, hizo referencia a este documento.

El jerarca municipal, dijo que están a la espera de que en el plazo de ocho días, los usuarios tengan ese espacio.

La empresa involucrada brinda el servicio de rutas urbanas como Palmares, Daniel Flores, Baidambú, Quebradas, Morazán y otros.