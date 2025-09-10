Río Claro cuenta con un moderno Skate Park

Por
Johan Garcia G.
-
0
29

Una obra que fue diseñada para la recreación, el deporte y sana convivencia, la Municipalidad de Golfito inauguró la semana pasada un moderno Skate Park en el polideportivo de Río Claro.

Imágenes y declaraciones: Municipalidad de Golfito

