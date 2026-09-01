Proponen espacio multiuso para fortalecer infraestructura deportiva

Por
Johan Garcia G.
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Restructurar uno de los espacios que tiene el gimnasio del polideportivo, para que varias disciplinas tengan su espacio para entrenamientos, es una propuesta que impulsa el Comité Cantonal de Deportes en Pérez Zeledón.

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