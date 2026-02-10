Un grupo de mujeres aprende Word y computación en talleres del Centro Comunitario Inteligente

Un grupo de 14 mujeres de diferentes comunidades en Pérez Zeledón, están recibiendo un curso de Word y aprendiendo sobre el uso de las computadoras en el Centro Comunitario Inteligente, que se ubica contiguo al vacunatorio en San Isidro de El General.

Ellas comenzaron hace dos semanas y tiene una duración de 40 horas, recibiendo las clases los lunes en la mañana. Al final, reciben un certificado.

Las participantes, se mostraron complacidas por el aprendizaje que están adquiriendo y el grupo que se ayuda entre sí.

Este tipo de cursos constantemente los brinda la Municipalidad del cantón y son gratuitos.

Este tipo de cursos, toda la información se publica en las redes sociales de la Municipalidad o bien, pueden consultar en el mismo Centro Comunitario.