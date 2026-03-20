Estudiantes de turismo de la UNA en sede Región Brunca saldrán hasta con certificación para guiar

En la Universidad Nacional, sede Región Brunca, se está trabajando para mejorar la carrera de turismo, donde los estudiantes tengan mayores oportunidades, entre ellas, que tengan la certificación como guías.

Adrián Arias, quien coordina la carrera, explicó que la misma nació en la Sede Choroteca, por lo que, en conjunto con ellos, se espera transforma el proceso de enseñanza en la zona y ampliar la malla curricular, ya que actualmente solo se brinda el bachillerato.

De ahí que la pretensión es que se dé un diplomado, donde los estudiantes logren una licencia para poder guiar, el Bachiller para lograr los conceptos generales y una licenciatura para especializarlos.

Además, buscan que se puedan ajustar a las necesidades de la Zona Sur.

Lo que se busca es que los estudiantes no tengan que ir al INA para llevar el curso para que se certifiquen, sino que exista un convenio con el ICT.

A esto se le suma, otras acciones como por ejemplo, ayudar en el tema de certificaciones para las diferentes empresas.

La actividad turística crece constantemente en la Zona Sur, por lo que consideran importante que los estudiantes salgan con el perfil profesional que requieren las empresas.