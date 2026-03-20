ACLAP prepara dispositivo de control y vigilancia para evitar delitos ambientales

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio del Área de Conservación La Amistad Pacífico, con el apoyo interinstitucional, desplegará el operativo de control y protección en las áreas silvestres protegidas y carreteras del país, durante la Semana Santa próxima.

Dicho dispositivo de control y vigilancia será activado el 28 de marzo y culminará el 05 de abril de 2026.

Durante esto días, las áreas silvestres operaran en su horario normal, por los que se invita a turistas nacionales y extranjeros a disfrutar de nuestro extraordinario patrimonio natural.

Serán entre 30 y 40 actividades diferentes desde el Cerro de la Muerte hasta la frontera con Panamá, que atenderán.

Se estarán realizando una serie de operativos de vigilancia y control de los recursos naturales, en todo el territorio nacional, incluyendo retenes en carretera, con el objetivo de atender y minimizar los problemas de corta y transporte ilegal de madera.

También, los operativos por la extracción y venta de palmito de palma real; además de la atención de incendios forestales.

El trabajo será de coordinación con la Fuerza Pública, Cruz Roja, Guardacostas, Bomberos, Policía de Tránsito, CNE entre otras autoridades, que permitirá maximizar el uso de recursos y la utilización oportuna de los equipos de todas las instituciones, esperando resultados alentadores en pro de la conservación de los recursos naturales.