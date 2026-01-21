Estudiantes participan en la segunda semana de cursos de verano de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón

Los niños y jóvenes participan en la segunda semana del curso de verano, en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón.

Algunos de los estudiantes, estuvieron durante la primera semana y otros, se incorporaron en esta.

El apoyo de los padres de familia es importante.

La semana pasada, se presentaron en concierto: la Camerata Inicial, la Camerata Elemental, la Camerata Intermedia, la Banda Elemental, la Banda Sinfónica y la Orquesta intermedia.

Mientras que este viernes 23 de enero, a las cinco y media de la tarde, se presentarán en concierto los grupos de canto, flauta dulce, big band, Brunca Jazz y Filling Sound.

La actividad será en el Teatro BMS y es gratuito.