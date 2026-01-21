Wendy Barrantes recibe premio en Japón por apoyo en la autonomía de las personas con discapacidad

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) otorgó el Premio de Cooperación Internacional JICA 2025 a la costarricense Wendy Patricia Barrantes Jiménez, fundadora y CEO del Centro de Vida Independiente MORPHO en Pérez Zeledón.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 21 de enero de 2026, presidida por el presidente de JICA, Akihiko Tanaka.

Este prestigioso reconocimiento destaca su invaluable labor en el fortalecimiento de los sistemas de apoyo que promueven la participación social y la autonomía de las personas con discapacidad.

Fundado en 2012, MORPHO ha mantenido una estrecha relación con la cooperación japonesa y la Asociación Mainstream, consolidándose como una organización pionera y de referencia internacional.

Su trabajo ha marcado un hito en la región latinoamericana al brindar servicios de asistencia personal que empoderan a las personas con discapacidad como agentes de cambio, al tiempo que generan conciencia y visibilizan los desafíos que enfrenta este colectivo.

Asimismo, MORPHO ha sido pieza clave en el diseño y la creación de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad (Ley N.° 9379), la cual garantiza derechos fundamentales y promueve la independencia y la plena inclusión social.