Exceso de polvo afecta a estudiantes y personal en el Liceo Jerusalén Aeropuerto, proyecto de

Estas imágenes muestran lo que se vive a diario en el Liceo Jerusalén Aeropuerto en Pérez Zeledón.

El exceso de polvo está perjudicando la salud de los estudiantes y del personal.

El camino que pasa frente al centro educativo se encuentra en lastre y por la ubicación, cuando los vehículos pasan, sobre todo a alta velocidad, se generan grandes capas de polvo.

Durante cada época seca, la cantidad de polvo es alta, pero en este año, es mucho mayor.

Otro tema que les preocupa, es la falta de señalización, como la colocación de reductores, eso hace que los vehículos pasen a altas velocidades.

Sobre esta situación, buscamos la posición del Proceso de Gestión Vial Municipal de Pérez Zeledón, donde indicaron que se conoce de este problema.

En ese sentido, detallaron que para el segundo semestre se espera ejecutar un proyecto de sello asfáltico que comprende una distancia de 1600 metros, desde el cruce del aeropuerto hasta llegar al cementado, con una inversión de 120 millones de colones.

En la Municipalidad, reconocen que han recibido varias solicitudes tanto de la escuela como

Mientras tanto, esperan hacer riego de aguar en el camino.

Por ahora, los vecinos y sobre frente a los centros educativos, esperan que les apliquen agua para bajar un poco el polvo y hacen un llamado a los conductores, para que disminuyan la velocidad por esta ruta.