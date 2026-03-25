Más de 154 millones de colones generó de ingresos la Expo P.Z. 2026

La Municipalidad de Pérez Zeledón dio a conocer los resultados económicos de la Expo PZ 2026, teniendo como ingresos 154 millones 706 mil colones, una cifra histórica.

Este monto reúne todos los ingresos de las distintas organizaciones que fueron parte de la actividad y con las cuales se tuvo un convenio.

De acuerdo con el desglose dado a conocer, en el caso de ingresos directos a la Municipalidad por remates y patrocinios, fueron 61 millones 304 mil colones.

En el rubro de aportes indirectos y publicad, el monto es de 42 millones 559 mil colones.

Los ingresos por aportes en especie, la cifra es de 21 millones 149 mil colones.

En lo que respecta a las organizaciones, la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, Albergue Dr. Acosta Rúa de Pérez Zeledón, reportó una ganancia de 3 millones 994 mil colones. En este caso, se encargaron del cobro de los servicios sanitarios.

Por su parte, el Club de Leones de San Isidro de El General, tuvo una ganancia de 18 millones 561 mil colones. Esta organización estuvo a cargo del cobro de las entradas durante los días viernes, sábado y domingo.

Y el tope de la Expo, generó 7 millones 136 mil colones de ganancias a la Asociación de Desarrollo de San Cristóbal- Comité de Caminos de Caña Blanca.

De acuerdo con el comunicado del municipio, los recursos que quedaron en la Municipalidad serán serán invertidos en el fortalecimiento del campo ferial, con el objetivo de brindar un espacio moderno, seguro y en óptimas condiciones para la realización de actividades culturales, comerciales y recreativas.

Mientras que lo que generaron en cada agrupación, serán para los diferentes proyectos que tienen.

La Expo P.Z. 2026 fue del 12 al 27 de febrero.