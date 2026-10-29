Tres escuelas disputaron la final regional de futbol sala categoría A mixto de Juegos Deportivos Estudiantiles 

Por
Johan Garcia G.
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La escuela La Asunción, la unión de escuelas de Montercarlo, Quizarrá, San Francisco y la Escuela Santa Elena disputaron este jueves 29 de octubre la final regional de futbol sala en la categoría A mixto.

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