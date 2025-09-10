Ajedrecista generaleña representará a Costa Rica en los juegos panamericanos universitarios 

Keisy Barrantes es una destacada ajedrecista de Pérez Zeledón, tiene doce años de experiencia y ahora tendrá el reto de representar a Costa Rica en los juegos panamericanos universitarios que se disputarán del 8 al 11 de octubre.
